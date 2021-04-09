Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников архивным кадром, вот как она выглядела в юности

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда решила поделится с поклонниками милым архивным фото, на котором можно увидеть, как она выглядела в девятом классе.

Отметим, что на странице "star_life_ua" в Instagram также опубликовали фотоколлаж, на котором можно сравнить, как изменилась Леся за эти годы. Так, на архивном снимке будущую телезвезду можно увидеть в белом топе, поверх которого она накинула джинсовую рубашку. Привлекает внимание простенькое ожерелье на шее Никитюк, здесь у нее светлые кудрявые волосы с забавной челкой, а на лице легкий макияж с выразительной помадой на губах. На втором снимке из коллажа видно, что внешность Леси уже сформировалась, здесь она выглядит совсем иначе.

"9-классница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка, не то, что сейчас", - подписала свое фото Леся. Надо сказать, что архивный снимок, который был сделан для выпускного альбома телеведущей, вызвал бурную реакцию среди ее поклонников, некоторые отметили, что сейчас Никитюк выглядит даже моложе, чем в юности. "Отчухали ее стилисты", "Леся, хорошенькая. Чем старше, тем красивее!", "Леся персик", "Помолодела?", "Ничего не поменялось", "Мужик с волосами", "В 9 классе она лучше выглядела", "Хорошенькая и тогда, и сейчас!", "Сейчас моложе", - пишут в комментариях к фото.

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