Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам, как проводит время со своей мамой, у которой сегодня День рождения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт украинской знаменитости в соцсети.

Так, на странице Леси появилась подборка сторис, в которых она поздравляла "маму Кэт" с Днем рождения.

"Бесконечно благодарна Богу, что ты моя мама", - написала Никитюк под фото.

В комментариях фолловеры телеведущей также поздравили ее маму с Днем рождения и пожелали ей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Также маму Никитюк поблагодарили за такую дочь как Леся.

Сама же телеведущая решила показать поклонникам "бытовые сторис", в которых она снимала, как они с мамой выбирают блюда для праздничного банкета. Также позже Леся анонсировала "звездного гостя" на банкете, но пока что неизвестно, о ком идет речь.

"Как вы и просили, Леся Ивановна выбирает меню на завтрашний банкет. Обычно она сама там выступает, а здесь - организовывает. Так, мамочка, из горячего - картофель с соусом, стейк из семги на мангале, окунь на мангале, ребра в медовой глазури, голубцы, курица табака", - зачитала меню Леся.

В ответ на это мама Леси "убила" шуткой.

"Можно нормальную курицу без табака того?" - спросила она.

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