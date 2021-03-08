Известная украинская телеведущая Леся Никитюк блеснула идеальными формами в белой рубашке

Звезда играет с фантазиями своих поклонников, появляясь в смелых образах, информирует Politeka.net. Этот раз не стал исключением, ведь Никитюк позировала без белья.

Блондинка присела между букетами ярких цветов, приспустив белоснежную рубашку с плеч. Звезда продемонстрировала "шелковые" прелести, а в особенности впечатляло то, что немного выставился бюст без белья.

На шее звезды сияла толстая цепочка. Леся распустила волосы и придержала рукой один из бутонов.

"С праздником весны, мои птички💕

Как думаете цветы мои, то мамы Кэт со дня рождения остались 😁🍸🍸🍸", - написала телеведущая.

За час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Праздник рядом! Мырлукают кошки 🐱, Расцветай, вдохновляйся, блещи 🌟Чисти перышки, а не картошку! И готовь свой наряд, а не щи 💃🤩😉", " Красиваа ты вошла в мою грешную жизнь 😍😍😍😍😂😂😂😂😂", "Боже какое красивое фото 😍😍😍", "Богиня 😻", "Вы прелесть!!! 💐Леся, обожаю Вас👌❤️❤️❤️", "Лесь, это в цветочном?)с праздничком", "Как вы 😮 Или твой парень Рокфеллер или от Мамы Кэт 😂❤️", "Красавица ❤️😍 Желаю счастья и всего наилучшего!", "Мамы, потому что очень расцветши тюльпаны", "Красивая и нежная❤️С праздником", "Повезло .Такая красота среди красоты "," Боже какая цветущая - цветок 😍 ", "Какая разница чьи. Вам они идут😍", - написали пользователи сети.

Напомним, что подвыпившая Леся Никитюк наговорила лишнего матери будущего мужа: "не надо смотреть эти…".

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