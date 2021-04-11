Известная телеведущая Леся Никитюк похвасталась прогулкой со знаменитой спортсменкой, Элиной Свитолиной, позируя возле одной из достопримечательностей украинской столицы

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Леся Никитюк разместила насколько фотографий, на которых позировала на известном моту в Киеве вместе со знаменитой украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Леся написала: " Погуляли знатно 🤭😁 . P.s. Elina Svitolina, your my superwoman 🎾❤️".

На фото Элина в черных брюках, красном топике и куртке также черного цвета. А Леся Никитюк надела огромную балахонистую куртку и ультра мини-шортики, которых вовсе не видно из-под верха одежды - длинной рубашки в голубую полосочку и курточки.

Поклонники не смогли удержаться от колких комментариев, и наградили Лесю "шутками" о лишней одежде, которая не идет ее длиннющим ножкам.

"Лида, а ну глянь, я хоть в юбке?)", "Леся, де штани?", "Мода модою, а тобі ще рожАть )))😄💖", "И я хочу такую фотографию ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Леся, ти десь юбку забула ?🤔😂👏💞🌷", "Красуня!!!🔥 Длинноногая Леся👍", "Еліна- гордість країни!! Чудово, що бачимо її вдома частіше😍👏🏻🌹", "Які красуні🔥🔥🔥", " Шик😍😍😍", " Леся!Ти що, спідницю загубила???", "Леся, та нафіга юбка таким ногам))!!", "Классная Леся, высокая🔥", "Вчера пол Киева можно было встретить на мосту ))))погода радует🌿🌸и вы цветёте 😍", "Девочки вы симпатульки 🔥🔥🔥😍❤️", "Леся з такими ногами треба було на баскетбол записуватись ;)", "Ты хоть в трусиках ?❤️", "Ох и ноги)", - откликнулись поклонники.

Напомним, что Никитюк сняла штаны ради зажигательных танцев с завидным красавчиком: "Леся, не позорь..."

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