Телеведущая Леся Никитюк с рассерженным видом раскритиковала невкусную еду, которую заказала

Сырники считаются одним из самых распространенных и обычных вариантов для легкого и вкусного завтрака. Тем не менее. Многие не готовят это блюдо, так как часто у всех они разваливаются, получаются либо взбитые, либо рассыпчатые. Сама Леся любит вкусно поесть и, попробовав покупное блюд в кафе, не удержалась от критики.

Как оказалось, ей они не только не понравились, невкусное блюдо Никитюк даже разозлило.

«Что ж, друзья, у меня прискорбная новость для кафе! Сырники отвратительные! Предлагаю срочно решить этот вопрос и убрать эти нелепые комки. Ну что это такое? Возьмите рецепт у Димы Борисова или у Жени Клопотенко», - возмутилась Леся.

По ее словам, она разочарована.

«Мои сырники – без яйца вообще, но не разваливаются. Они очень нежные и вкусные, если придерживаться всех пропорций по рецепту. Посмотрите, я же на днях делала!» - сказала Леся.

«Вот особая методика, как сделать их идеальной круглой формы. Берете деревянную дощечку, посыпаете мукой, формируете кусок теста в шарик, накрываете его стаканом, и крутите ним по доске, чтобы получился ровненький сырник.

А рецепт вообще прост: о тжимаем творог, чтобы в нем не было лишней жидкости. Замешиваем тесто из творога, растертого банана, муки и сахара. Формируем сырники с помощью стакана и жарим до золотистой корочки. Леся Никитюк советует использовать для жарки кокосовое масло. Но можно заменить его сливочным...» - писала Леся также в Сторис пару дней назад.

Отметим, что ранее на странице "star_life_ua" в Instagram также опубликовали фотоколлаж, на котором можно сравнить, как изменилась Леся за эти годы.

"9-классница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка, не то, что сейчас", - подписала свое фото Леся.

"Отчухали ее стилисты", "Леся, хорошенькая. Чем старше, тем красивее!", "Леся персик", "Помолодела?", "Ничего не поменялось", "Мужик с волосами", "В 9 классе она лучше выглядела", "Хорошенькая и тогда, и сейчас!", "Сейчас моложе", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".

Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".

Также Politeka писала, Никитюк не стала скромничать, поразив внешним видом в компании наряженного Дзидзьо: "Какие девочки".