Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук впечатлила видом в роскошном вечернем платье

Жгучая брюнетка из «Женского Квартала», которая известна не только своим чувством юмора, но и впечатляющим пением, а также талантами фотографа, поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Адамчук стоит перед высоким зеркалом. Судя по всему, она позирует в гримерке перед съемками. На ней роскошное черное платье в пол с оригинальными украшениями в виде стилизованных металлических цветов. Открытые плечи и приталенный крой наряда добавляют образу артистки глубины и женственности. Завершают ее лук высокие черные перчатки.

«Сегодня приняли участие в «Квартал 95». На мне – идеального кроя и вида платье», - подписала фото Адамчук.

Ее поклонники засыпали артистку лайками.

«Само совершенство», «Богиня!», «По-разному бывает - что-то исчезает, то появляется ... Зато ты остаешься все такой же, очаровательной», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Марта показала фото, на котором позировала в концертном наряде, длинной юбке и блестящем пиджаке, обнажив плечо. руки артистки в перчатках.

Девушка держит в руках камеру, фото сделано в движении, будто Марта танцует, волосы разлетелись и лицо расцвело в прекрасной улыбке.

Напомним, что роскошная брюнетка из "Женского Квартала" страстно прижалась к партнеру Никитюк по "Танцям з зірками": "Мечта осуществилась".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Женского квартала" Адамчук в вечернем наряде назначила свидание: "Сегодня …".

Также Politeka писала, что жгучая брюнетка из "Женского квартала" заворожила сияющим образом, показав себя в гримерке: "Прям принцесса".