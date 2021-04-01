"У нас бывают очень разные эксперименты"

Звезда Студии «Квартал 95» Марта Адамчук оказалась в объятиях танцора Макса Ежова и рассказала об экспериментах на сцене

Артистка «Женского Квартала» поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В своем посте Марта рассказала, что на сцене «Квартала» артисты регулярно экспериментируют.

«У нас в «Женском Квартале» бывают очень разные эксперименты. Это место, где мы можем проявлять себя во многих сферах. Вот и моя маленькая мечта осуществилась. Но об этом чуть позже;) Спасибо, Максим, за твою харизму, актерское мастерство и силу меня поднять :)», - написала Адамчук.

В посте она обращается к известному танцору и партнеру Леси Никитюк по «Танцям з зірками» Максу Ежову. В новом выпуске они исполнили совместный танец, кадрами которого также поделилась Марта. Для номера она надела красное платье, которое идеально подходило для страстного танца.

Поклонники артистки тут же отреагировали на ее пост.

«Ты непревзойденная!», «Боже!!!!! Как красиво!!!», «Так танцуют только боги !!!! Весь вкус этого номера невозможно передать словами, его надо смотреть!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Марта показала, как в вечернем роскошном черном платье в страстной позе исполняет вокальный номер. Ее фигура исполнена эмоциями, которые артистка хочет передать зрителям, что у звезды чудесно получается.

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