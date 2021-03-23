Известная певица звезда "Женского квартала", очаровательная брюнетка Марта Адамчук покорила очаровательной улыбкой, поразмыслив о переменчивости погоды, настроения и женского характера

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Марта разместила яркий снимок, улыбнувшись и растопив сердца фанатов.

"Настроение переменчиво, как сегодняшняя погода. А погода - как настоящая женщина: то ей солнце, то ей снег. И все не угодишь. И конца этим мыслям не будет. Потому финал изменчивый … как и настроение)) ✌🏻", - написала Марта.

В кадре девушка в черной футболке под шею и ненавязчивым мейкапом с взъерошенной прической наклонилась, добавляя кадру динамичности. Знаменитость находится на кухне, на фоне видны шкафчики светлых тонов.

Поклонники написали множество комментариев, заявив, что все быдет хорошо, несмотря на погоду, насторение и другие факторы, "добро победит":

"Борьба зимы и весны 🔥 Но мы знаем, кто победит 😉", ""Еще не вечер","Все переменится, родная"."Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, ой чувствую я, девки, загуляю, ой загуляю". Пробачте, Марточко, можливо я трішечки фамільярна, але так мені хочеться, щоб ви не сумували, а хоч трішечки посміхнулися. Ви така красива. І посмішка вам так пасує. Особливо щаслива посмішка. Хай щастить вам.😊💛", "❤️❤️❤️❤️❤️", "У меня в офисе в одном окне светит солнце, а в другом идёт снег и пасмурно 😁", "И все же, ты улыбаешься 😊, и похоже я знаю, что такое 220 ударов сердца в минуту 👍❤️", - написали небезразличные поклонники.

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