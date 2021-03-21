Известная украинская певица Марта Адамчук, звезда "Женского квартала", показала себя в нежном образе
На фото звезда позировала в прозрачном платье с черной основой, которая не позволяла засветить лишнее. Марта в таком наряде прошлось по коридору, сверкая красотой. Девушка покружилась, восхищая женственным эффектным образом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Хотела в отпуск, а попала в локдаун))
Ну ничего, главное - здоровье) Праздновать можно уже, как минимум то, что ты просто живешь. Только бы я так и делала, а не только писала)", - написала девушка под фото.
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Фанаты посмотрели более 600 лайков и написали комментарии:
"Золотые слова.И фото очень красивое. Королева", "девушка-огонь", "Топ-модель !!! Подиумы мира ждут! Ну хорошая же !!!", ", "лети вперед,у тебя все получиться-я в тебя верил еще с тв конкурсов..!", "Круто как, красиво".
Мы писали, что звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук покорила глубоким черно-белым снимком.
В своем Инстаграм Марта Адамчук, одна из юмористок "Женского квартала" показала свое портретное фото исполненное в черно-белом цвете.
Напомним, роскошная брюнетка из "Квартал 95" поманила фигурой в кокетливом наряде
А еще Politeka писала, что брюнетка из "Квартал 95" взволновала своими формами в прозрачном топике
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