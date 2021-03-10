Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук появилась в прозрачном топе

Артистка похвасталась идеальной фигурой в красивом наряде, передает Politeka.net. Шикарная брюнетка завораживает не только своей внешностью, но и красивым голосом.

Кажется, в Марте все идеально и она не раз это доказывала.

На одном из последних кадров жгучая соблазнительница позировала в черном полупрозрачном топике, крой которого оголил плечико.

Сквозь ткань проглядывался черный лифчик, что не могло уйти от взгляда.

Юбочка зеленого цвета красиво сидела на тонкой талии. Она подкинула ткань, так что так красиво развеивалась, размазавшись в кадре.

Аккуратная прическа с волнистыми локонами и стильные аксессуары дополнили образ. Как, впрочем, и лучезарная улыбка Марты.

"Украсим ваш служебный вход (дорого)))", - подписала фото артистка.

За 40 минут пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.

"Ваууу😍", "что за **кс", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук выросла в семье водителя и завуча школы в пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).

Обладая невероятным голосом, красотка закончила Киевский университет Культуры и искусств со степенью магистра эстрадного вокала.

Далее последовали участия в различных шоу. Сейчас звезда снимается в "Женском Квартале".

Марта регулярно делает посты для своих 47,2 тысячи поклонников, представая в стильных образах, а также хвастаясь певческим талантом.

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