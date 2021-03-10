Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук появилась в прозрачном топе
Артистка похвасталась идеальной фигурой в красивом наряде, передает Politeka.net. Шикарная брюнетка завораживает не только своей внешностью, но и красивым голосом.
Кажется, в Марте все идеально и она не раз это доказывала.
На одном из последних кадров жгучая соблазнительница позировала в черном полупрозрачном топике, крой которого оголил плечико.
Сквозь ткань проглядывался черный лифчик, что не могло уйти от взгляда.
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Юбочка зеленого цвета красиво сидела на тонкой талии. Она подкинула ткань, так что так красиво развеивалась, размазавшись в кадре.
Аккуратная прическа с волнистыми локонами и стильные аксессуары дополнили образ. Как, впрочем, и лучезарная улыбка Марты.
"Украсим ваш служебный вход (дорого)))", - подписала фото артистка.
За 40 минут пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.
"Ваууу😍", "что за **кс", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Марта Адамчук выросла в семье водителя и завуча школы в пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).
Обладая невероятным голосом, красотка закончила Киевский университет Культуры и искусств со степенью магистра эстрадного вокала.
Далее последовали участия в различных шоу. Сейчас звезда снимается в "Женском Квартале".
Марта регулярно делает посты для своих 47,2 тысячи поклонников, представая в стильных образах, а также хвастаясь певческим талантом.
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