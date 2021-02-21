Известные украинские актрисы Марта Адамчук, Элина Мбани и Вера Кекелия, звезды "Женского квартала", показали смелые образы

Первой показалась в кофте Мбани. Элина смотрела в камеру, хвастаясь стильной шапкой и большими усами, которые ей добавил специальный фильтр. Второй красотка показала коллегу Марту Адамчук. Звезда была в черном костюме и полосатой футболке, а усы и шапка дополнили образ. Последней Мбани показала уже Веру Кекелию в кофте, которая в аналогичном фильтре позировала перед камерой. Звезда улыбалась и с удовольствием позволяла над собой подшутить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Каждая по-своему тут идеальна", - подписала Элина кадры и поставила ссылки на своих коллег, а также официальную страничку "Женского квартала".

Мы писсали, что известная украинская певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия впечатлила новой смелой фотосессией.

"Вот так встреча на кофе заканчивается фотосессией с Мартой Адамчук", — написала артистка под эффектными снимками. Фото как в полный рост, так и чисто портретные получились очень живыми и динамичными.

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