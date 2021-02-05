Известная украинская актриса и певица Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала про утро

На фото Кекелия позирует в платье с открытыми плечами. Звезда дополнила образ стильной прической и легким мейкапом. Вера смотрела в камеру и показала себя с нескольких ракурсов. Снимки получились увлекательными и даже немного пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мои утра теперь начинаются с красивых платьев, нежного мейкапа и стильной прически", - написала звезда под фото.

"Но до этого утра у меня есть еще одно утро - утро мамы.

И он начинается с открывания глаза маленькими пальчиками

Приготовления каши одной рукой, потому что другой держишь крепко драгоценное в твоей жизни - своего ребенка

Приготовления завтрака - потому что это святое в нашей семье

10 минут на себя - и эти минуты просто роскошь

одежды, который хватаешь из шкафа - первое, что тебе попадется и какие там тренды

И еще много чего ...

А потом ты садишься в такси и выдыхаешь, потому что если тебе повезет и водитель будет молчать, ты сможешь побыть наедине с собой, или сможешь поспать, что, вообще, очень редкая штука.

Вот они - мои счастливые утра", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты мой счастливый человек", "Красотка", "Ваша эстетика вдохновляет!", "Прическа крутейшая".

Напомним, красотка из "Квартал 95" поразила пикантной выходкой, шлепнув коллегу по "мягкому месту"

А еще Politeka сообщала, что игривая блондинка из "Квартал 95" похвасталась, как изменила мужа на карантине

Также Politeka писала, что самые горячие подопечные Елены Кравец из "Женского квартала" померились красотой без макияжа



