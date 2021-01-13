Вокалистка студии "Квартал 95" Вера Кекелия показала, как изменила своего мужа Романа Дуду из-за карантина

Как сообщает Politeka.net, после введения жестких ограничений в Украине стало намного сложнее подстричься. К счастью, Вера пришла на помощь своему возлюбленному и с удовольствием поорудовала машинкой, а процесс показала на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Звезды решились сменить прическу во время визита к родителям в Харьков. В сториз Вера Кекелия показала заросшего мужа, а потом и увлекательный процесс стрижки. "У родителей в гостях на Lockdown сходим с ума". Певица призналась, что никогда в жизни не стригла людей, но согласилась только по настоятельной просьбе возлюбленного, "прямо заставил".

В итоге стараниями жены Роман остался лишь с коротким ежиком. На снимке в микроблоге певец прикоснулся к почти лысой голове и скорчил злую гримасу, пока Вера хохотала рядом с машинкой в руках.

"Мой орешек крепкий🙃 На первом карантине Ромка стриг меня, в этот lockdown пришла моя очередь ✂️ @romandudaofficial, мне так даже больше нравится;)", - отметила звезда "Женского квартала" в описании, а в одном из сториз подчеркнула: "Рома сам захотел". Новый вид мужчины пришелся по вкусу не только жене.

"Вы настолько прекрасны,что чтобы вы не делали это всегда пушка!", - пишут пользователи социальной сети в комментариях. - "Обожаю вас! Ромка, шикарно!"; "Перемены требуют наши сердца!".

Напомним, блондинка из "Квартал 95" околдовала пышными формами, приспустив платье: "Культ года"

А еще Politeka писала, что очаровательная блондинка из "Квартал 95" распахнула пиджак, показав всю себя

Также Politeka сообщала, что роскошная блондинка из «Квартал 95» надела платье-сеточку, раззадорив фантазию