Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук удивила необычным образом на улице

Артистка позировала возле хвои, покорив внешностью, передает Politeka.net. Звезда часто делится снимками, в которых поражает стилем.

Этот раз не стал исключением. Брюнетка предстала на улице. Она распустила волосы и посмотрела в камеру. Глаза звезды были подчеркнуты черной подводкой, а пухлые губы привлекали внимание своей яркостью - нанесенной на них красной помадой.

Красотка улыбалась, покоряя своей шикарной внешностью.

Красотка спрятала тело под полосатым шарфом, на который легли черные локоны.

В подписи Марта поставила три смайлика: " 🧚🏾‍♀️".

За 40 минут пост собрал почти 200 лайков и много комментариев, в основном в виде смайликов.

"Какая ❤️", "Не узнал - богатой станешь", " Кто это здесь за красотка🙌", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что 34-летняя Марта Адамчук выросла в семье водителя и завуча школы в пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).

Обладая невероятным голосом, красотка закончила Киевский университет Культуры и искусств со степенью магистра эстрадного вокала.

Далее последовали участия в различных шоу. Сейчас звезда снимается в "Женском Квартале" и заработала большую популярности среди зрителей.

На страницу брюнетки уже подписаны 47,4 тысячи пользователей сети, а звезда регулярно балует их новыми постами о работе и своем быте.

Напомним, что Марта Адамчук из "Квартал 95" очаровала взглядом в шикарном платье.

Как сообщала Politeka, Марта Адамчук подыскала себе новую "работу" и ошарашила откровениями.

Также Politeka писала, что артистка Марта Адамчук из "Квартал 95" превратилась из жгучей брюнетки в куклу-блондинку.