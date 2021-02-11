Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук удивила необычным образом на улице
Артистка позировала возле хвои, покорив внешностью, передает Politeka.net. Звезда часто делится снимками, в которых поражает стилем.
Этот раз не стал исключением. Брюнетка предстала на улице. Она распустила волосы и посмотрела в камеру. Глаза звезды были подчеркнуты черной подводкой, а пухлые губы привлекали внимание своей яркостью - нанесенной на них красной помадой.
Красотка улыбалась, покоряя своей шикарной внешностью.
Красотка спрятала тело под полосатым шарфом, на который легли черные локоны.
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В подписи Марта поставила три смайлика: " 🧚🏾♀️".
За 40 минут пост собрал почти 200 лайков и много комментариев, в основном в виде смайликов.
"Какая ❤️", "Не узнал - богатой станешь", " Кто это здесь за красотка🙌", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что 34-летняя Марта Адамчук выросла в семье водителя и завуча школы в пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).
Обладая невероятным голосом, красотка закончила Киевский университет Культуры и искусств со степенью магистра эстрадного вокала.
Далее последовали участия в различных шоу. Сейчас звезда снимается в "Женском Квартале" и заработала большую популярности среди зрителей.
На страницу брюнетки уже подписаны 47,4 тысячи пользователей сети, а звезда регулярно балует их новыми постами о работе и своем быте.
Напомним, что Марта Адамчук из "Квартал 95" очаровала взглядом в шикарном платье.
Как сообщала Politeka, Марта Адамчук подыскала себе новую "работу" и ошарашила откровениями.
Также Politeka писала, что артистка Марта Адамчук из "Квартал 95" превратилась из жгучей брюнетки в куклу-блондинку.