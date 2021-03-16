Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук покорила роскошным образом в необычном наряде

Артистка «Женского Квартала» на своей странице в Инстаграм рассказала о важном для нее опыте.

Так, Марта, которая помимо своих юмористических выступлений активно развивается как певица, выступила на церемонии награждения успешных бизнесвумен Украины. По словам артистки, для нее этот опыт стал очень вдохновляющим, ведь она сама смогла почувствовать себя королевой.

«Когда выступаешь для королев, и сама чувствуешь себя королевой :) Была рада выступить на награждении 25 самых успешных в бизнесе женщин Украины», - написала Адамчук.

Для этого мероприятия артистка выбрала по-настоящему роскошный наряд. На ней была облегающая черная блуза необычного фасона на одно плечо, а также пышная юбка темно-зеленого цвета. В таком наряде Марта выглядела очень притягательно.

Ее поклонники не могли не прокомментировать этот пост.

«Крутая, красивая», «Люблю тебя», «Удачи», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Адамчук похвасталась идеальной фигурой в красивом наряде. Шикарная брюнетка завораживает не только своей внешностью, но и красивым голосом.

Кажется, в Марте все идеально и она не раз это доказывала.

На одном из последних кадров жгучая соблазнительница позировала в черном полупрозрачном топике, крой которого оголил плечико.

Напомним, брюнетка из "Квартал 95" взволновала своими формами в прозрачном топике: "Дорого".

Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" без белья приласкала себя пальчиками в бархатных перчатках: "Код женщины".

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