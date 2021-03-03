Известная актриса Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала себя, рассказав о женщинах

На фото Вера показалась в платье и перчатках. Красотка развернулась спиной, чтобы ничего не засветить, а руку задрала за спину, прикасаясь пальчиками к спине. Кекелия не смущалась того, что практически раздетая, и восхищала своей безупречной фигурой. Известно, что актриса позировала для своей коллеги Марты Адамчук, которая любит делать чувственныее снимки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"КОД ЖЕНЩИНЫ

Женщина - двигатель всех процессов и причина изменений. Женщина по своей природе многозадачна. Поэтому очень часто мужчинам бывает с нами сложно;))) мы хотим всё и сразу;)))", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили чуть более 300 лайков и написали всего один комментарий: "Как красиво".

Мы писали, что вокалистка студии "Квартал 95" Вера Кекелия решила размяться перед концертом и впечатлила зажигательным танцем.

Вера предстала перед поклонниками в бархатных перчатках и черном платье, которое обнажило плечи и живот. Пояс с золотистой пряжкой в свою очередь подчеркнул стройную фигуру певицы.

В таком наряде Вера Кекелия сплясала в узком коридоре, активно двигая руками и бедрами.

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