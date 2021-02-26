Известная актриса Вера Кекелия, звезда "Женского Квартала", показала себя в эффектном образе
На кадрах Вера позировала в белом длинном платье, которое частично было прозрачным. Девушка дополнила образ стильными каблуками и перчатками. Кекелия сделала себе модную укладку волос, а стояла на сцене, где показала эффектную позу, выставив одну ножку вперед. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Ждем вас на корриду", - написала звезда под кадрами.
Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз, но не успели написать комментарии, но обычно звезду без комплиментов:
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"Красиво", "Очень круто", "Верочка, Вы очень красивая, я с Вами встречалась после рождества в Романтике, ещё очень простая - это приятно", "Верочка вы прекрасны, очень. Но мне не нравится эта фотосессия, вы здесь какая то не женственная....", "Вы прямо идеальная модель", "Вау, подруга-то, что нужно".
Мы писали, что звезда студии «Квартал 95», певица и актриса Элина Мбани, поделилась ярким фото вместе с участницами шоу.
Так, вместе с Мбани позировали: Ольга Жуковцова-Кияшко, Вера Кекелия и Солистка в Laliko Electro Swing Project. Все вместе красотки выглядели очень стильно и изящно.
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