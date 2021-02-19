Известная украинская певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия впечатлила новой смелой фотосессией

Вера Кекелия на своей странице в Instagram разместила целую серию цветных и черно-белых портретных фото, сделанных ее коллегой-певицей из "Женского Квартала" и талантливым фотографом Мартой Адамчук, передает Politeka.net.

"Вот так встреча на кофе заканчивается фотосессией с Мартой Адамчук ❤️", — написала артистка под эффектными снимками. Фото как в полный рост, так и чисто портретные получились очень живими и динамичными.

В кадре Вера позирует в черной юбке и майке, демонстрируя стройное тело и отменную пластику. А стильная короткая стрижка в сочетании с красной помадой делают образ невероятно страстным.

Подписчики по достоинству оценили и работу модели, и фотографа.

"Марта-талантище, а Вера прям идеальная модель; очень крутые фото; Мало того что поете как богиня,так и выглядите как королева,ну правда,очень красивая; Красиво 🔥; Верочка, Вы очень красивая😍😍 я с Вами встречалась после рождества в Романтике, ещё очень простая, это приятно😉; Очень круто...❤️", — пишут в комментариях восторженные поклонники.

Напомним, красотка из "Квартал 95" поразила пикантной выходкой, шлепнув коллегу по "мягкому месту".

Как сообщала Politeka, игривая блондинка из "Квартал 95" похвасталась, как изменила мужа на карантине.

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