Известная певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала свои умения в душе

На Вера звезда позировала в ванной в наряде, которое практически полностью закрыло ее тело. Звезда подняла ноги вверх, показывая большой каблук. Кекелия показала прикол, устроив сеанс пения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"То ли французский, то ли итальянский, главное, что душа поёт;). Приняла баттл от Елены Кравец", - написала звезда под видео.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Господи. Этот голос, Вера. Даже когда прикалываешься, звучишь, как Бог", "Супер-молодцы".

Известно, что Вера сейчас является юмористкой "Женского квартала", где входит в вокальный квартет. Кроме нее в квартете есть "Лали Эргемлидзе, Элина Мбани и Марта Адамчук. Красотки радуют вокальными данными, дополняя друг друга.

Мы писали, что известная украинская актриса и певица Вера Кекелия сменила образ и показала нежный наряд в новой фотосессии.

Также звезда недавно родила ребенка и успевает также провести время с семьей в первую очередь. А недавно Вера представила серию кадров из новой и чувственной фотосессии, в которой блистала в нежном платье белого цвета с глубоким декольте. Аккуратная прическа и макияж полностью преобразили Веру.

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