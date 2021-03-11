Актриса Элина Мбани из "Квартал 95" рассказала о своем горе

Как передает Politeka.net, о своей беде девушка сообщила на странице в Инстаграм.

«Неаполисс Скифский не собака вовсе, а друг мой самый лучший, такого любимого, верного нам будет очень не хватать💔полноценный член семьи, ты был дан нам не просто так», - писала девушка.

Элина Мбани показал серию фотографий со своим любимцем.

Видно, что Неаполисс Скифский разделил с девушкой множество радостных моментов и приключений.

Похоже, что они были действительно неразлучны.

Отметим, комментарии под публикацией девушка отключила. В то же время можно увидеть, что "лайки" поставили коллеги Мбани по "Кварталу". в частности Марат Адамчук.

Элина Мбани – участница вокального квартета «Женского Квартала».

Девушка родилась в Виннице в семье предпринимателей. Девушка закончила Винницкий педагогический университет, специальность - преподаватель музыки.

До «Квартала» ее можно было увидеть в шоу «Голос Страны», «Х-фактор», «Лига смеха». Впервые вышла на сцену в 10 лет с сольным выступлением.

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