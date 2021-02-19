Актриса Элина Мбани из "Квартал 95" в необычном платье из пышной сеточки восхитила новым имиджем

Девушка старается принимать участие в самых оригинальных съемках, ради которых нередко меняет имидж и прическу. Этот раз не стал исключением. Участница «Женского квартала» решила показать, как преобразилась и перекрасилась в блондинку.

В белом платье с розовыми вставками Элина подчеркнула свою нежность и естественность. Благодаря простому коричневому свитеру девушке также удалось обратить внимание на некую дерзкость образа, ведь нижняя часть наряда оказалась открыта, показывая ноги девушки.

Элина не забыла напомнить о своем празднике и об особой дате, в честь которой представила новый образ: «С Днем Рождения меняяяя🥳», - написала артистка.

Фанаты сразу ответили:

«С днём рождения детка)); С Днюшоооой🌷❤️🤍🖤 будь счастлива 😘😘😘; С Днем Рождения сестричка ❤️❤️❤️; С Днём Рождения! 😊; С Днем Рождения, моя малышка; С днём рождения; С днём рождения, карамелька❤Пусть все мечты сбываются 😘; Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций; С днём рождения молочный шоколад 🍫»

Как видно, девушка устроила пикантную фотосессию в пышном платье из тюля нежно-розового оттенка. Укутанная тоненькой тканью, словно предрассветной дымкой, актриса показала себя во всей красе.

"Изюминкой" образа на последующих фото прекрасной нимфы стал сухой ковыль, которым девушка кокетливо прикрывалась.

На одном из кадров Элина покорила чувственностью, поднеся палец к губам и закрыв глаза, будто от удовольствия.

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