Звезда студии «Квартал 95», певица и актриса Элина Мбани, поделилась ярким фото вместе с участницами шоу

Актриса Женского Квартала прославилась сразу после участия в нескольких проектов. Так как Элина начала любить сцену с самого детства, она впервые выступила еще в десять лет.

Девушка родом из Винницы училась на преподавателя музыки, поэтому еще до участия в Женском квартале ее можно было увидеть в шоу «Голос Страны», «Х-фактор», «Лига смеха».

Сейчас звезда вместе с другими эпатажными красотками активно снимается для новых выпусков Женского квартала. Каждое появление артисток на сцене вызывает неименно бурную реакцию в сети.

Перед съемками очередного эфира Элина также решила поделиться с фанатами новым кадром, на котором она вместе с коллегами позировала в блестящих нарядах. Девушки примерили платья разного дизайна, но в одном стиле и сделанные из пайеток.

Так, вместе с артисткой позировали: Ольга Жуковцова-Кияшко, Вера Кекелия и Солистка в Laliko Electro Swing Project. Вме вместе красотки выглядели очень стильно и изящно.

Эффектная актриса Женского Квартала родилась в городе Винница. Ее родители – частные предприниматели отдали Элину учиться на преподавателя музыки.

Так как о личной жизни звезда не говорит, в Инстаграм она предпочитает делиться личными фото, своими мыслями и стильными образами, которые примеряет для съемок в популярном шоу. Недавно Элина сверкнула экзотичным образом с длинными мелкими косичками до самого пояса, словно Рапунцель.

«Это просто услада для глаз», «Как же офигенно, соблазн зашкаливает», «Это просто шедевры!», «Кайф», «Богиня», «Это капец как шикарно», - написали пользователи сети спустя несколько часов после публикации

Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" разделась на камеру, бесстыдно подняв кофточку: "Не могу отойти от...".

Как сообщала Politeka, красотки "Квартал 95" сверкнули формами друг перед другом, только Кравец не хватает.

Также Politeka писала, что чувственные красотки из «Квартал 95» свели с ума горячими образами, кадры закулисья