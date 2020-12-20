Известные артистки "Квартал 95" покорили своей женственностью в ярких образах

Красотки на своих страницах в Инстаграм часто балуют поклонников жаркими фото, сообщает Politeka.net. В этот раз на официальной странице "Женского Квартала" в Инстаграм появился снимок, который не может не впечатлить.

На фото звездные красотки блестали все вместе, да и еще в компании мужского состава "Квартала 95".

На корточки, рядом с Александром Пикаловым, присела Ирина Сопонару. Также рядом можно заметить Екатерину Никитину, Татьяну Песик, Марту Адамчук, Элину Мбани и других, только Елены Кравец не хватает.

"Вся наша большая семья напоминает, что мы все ждем вас сегодня на премьере нового "Женского Квартала" в 20:20 на 1 + 1!", - написали авторы поста.

За три часа пост собрал более 500 лайков и много комментариев.

"33 секунды🔥", "самые лучшие😻❤️", "А нашу семью бьют полицаи", "Раз ждете, значит будем 😉😉😉😍😍😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук посетила Львов, выбрав для прогулки по городу элегантный наряд. Так, знойная брюнетка опубликовала фото, на котором позирует в необычном наряде в черных тонах. Звезда "Женского квартала" Марта Адамчук надела узкую юбку в паетки, черный свитер и такого же цвета короткую курточку. А в дополнение к ним подобрала черные туфли на невысоком каблуке, колье и перчатки.

Ранее сообщалось, что Ирина Сопонару прижалась к взрослому мужчине, закрыв глаза от удовольствия. Он, в свою очередь, обнял молодую красотку и смотрел в кадр.

«Прекрасный и талантливый Валера Топал», - подписала фото с известным стилистом Ирина.

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов: «В кадр попали…».

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила спокойствия, показавшись в смелом мини: «На грани…».

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки: «Худышка».