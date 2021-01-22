Известная актриса Элина Мбани из "Квартал 95" решила пойти на кардинальные перемены

На фото Элина позирует в нижнем белье, показавшись перед зеркалом. Мбани в домашних тапках нагнулась вперед, хвастаясь новой прической. Как можно заметить, от брюнетки ничего не осталось. Но привлекает внимание не только прическа, а и соблазнительные формы девушки, ведь актриса была в белье и совсем не прятала свои самые горячие места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Куку", - подписала фото Элина.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно девушку засыпают комплиментами:

"Какая же ты красивая", "Вауууу !!! Какая лапочка !!! Сексуальность зашкаливает !!!!!", "Да, да, я сразу вау", "Привет, ты красивая", "Готовишься к Хэллоуину?", "Вот это кошка. Батюшки", "Это круто", "Обалдеть, как ты прелесть", "Очень крутая", "У вас ножки голые, мне за Вас холодно".

Мы писали, что известная актриса Элина Мбани, звезда "Квартал 95", поделилась интригующими кадрами с тренировки.

Элина решила сразить публику танцевальным мастерством. Девушка покрутилась перед камерой и продемонстрировала растяжку. В полумраке она станцевала прямо на полу и засветила подкачанные формы. Черный костюм, состоящий из велосипедок и коротенького топа идеально дополнил дерзкий образ.

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