Звезда Студии «Квартал 95» Элина Мбани показала новый элегантный образ
Темнокожая красотка из «Женского Квартала» поделилась новыми соблазнительными фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на новых снимках Элина позирует в стильном вечернем платье. Элегантный черный наряд приобретает праздничный вид за счет большого количества серебристых пайеток, которые делают образ артистки по-настоящему блестящим.
Элина собрала свои длинные волосы в высокий хвост и дополнила образ умеренным макияжем.
В подписи к фото юмористка указала, что делала снимки ее коллега по «Кварталу» Марта Адамчук. Сама Адамчук отметилась в комментариях, написав: «Моя красота!».
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Поклонники Мбани также не остались равнодушными.
«Очень красивая», - отмечают в комментариях люди.
Отметим, что на снимках Элина позирует, застывая перед камерой в томных позах.
Ранее мы писали, что Мбани поделилась еще одним своим фото авторства Адамчук.
На фото Элина стояла в джинсах, развернувшись спиной к камере. Красотка смотрела в кадр и хвасталась идеальной фигурой. На втором снимке Мбани уже была в трусиках и кофте, который практически сняла с себя. Девушку совсем не смущало отсутствие штанов и актриса с удовольствием хвасталась собой.
"До сих пор не могу отойти от нашей фотосессии с Мартой Адамчук", - подписала фото красотка.
Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" разделась на камеру, бесстыдно подняв кофточку: "Не могу отойти от...".
Как сообщала Politeka, красотки "Квартал 95" сверкнули формами друг перед другом, только Кравец не хватает.
Также Politeka писала, что чувственные красотки из «Квартал 95» свели с ума горячими образами, кадры закулисья.