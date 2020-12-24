Звезда Студии «Квартал 95» Элина Мбани показала новый элегантный образ

Темнокожая красотка из «Женского Квартала» поделилась новыми соблазнительными фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на новых снимках Элина позирует в стильном вечернем платье. Элегантный черный наряд приобретает праздничный вид за счет большого количества серебристых пайеток, которые делают образ артистки по-настоящему блестящим.

Элина собрала свои длинные волосы в высокий хвост и дополнила образ умеренным макияжем.

В подписи к фото юмористка указала, что делала снимки ее коллега по «Кварталу» Марта Адамчук. Сама Адамчук отметилась в комментариях, написав: «Моя красота!».

Поклонники Мбани также не остались равнодушными.

«Очень красивая», - отмечают в комментариях люди.

Отметим, что на снимках Элина позирует, застывая перед камерой в томных позах.

Ранее мы писали, что Мбани поделилась еще одним своим фото авторства Адамчук.

На фото Элина стояла в джинсах, развернувшись спиной к камере. Красотка смотрела в кадр и хвасталась идеальной фигурой. На втором снимке Мбани уже была в трусиках и кофте, который практически сняла с себя. Девушку совсем не смущало отсутствие штанов и актриса с удовольствием хвасталась собой.

"До сих пор не могу отойти от нашей фотосессии с Мартой Адамчук", - подписала фото красотка.

Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" разделась на камеру, бесстыдно подняв кофточку: "Не могу отойти от...".

Как сообщала Politeka, красотки "Квартал 95" сверкнули формами друг перед другом, только Кравец не хватает.

Также Politeka писала, что чувственные красотки из «Квартал 95» свели с ума горячими образами, кадры закулисья.