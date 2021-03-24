Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук показала себя в запоминающемся наряде на фото из гримерки

Артистка «Женского Квартала», которую многие также знают как певицу и фотографа, поделилась новым атмосферным фото на своей странице в Инстаграм.

Адамчук решила показать поклонникам, как выглядит в гримерке. На фото она сидит на диванчике, а за ее спиной виднеется тяжелая шторка, которая явно призвана разделить помещение.

Наряд красотки тут же привлекает к себе внимание. Так, Марта позирует в черной водолазке и сверкающем темном жакете, покрытом множеством пайеток. Он переливается разными цветами, придавая образу Адамчук нотку праздника.

На снимке артистка весело улыбается, благодаря чему фото получилось очень теплым и атмосферным.

«В коллекцию. Красивых гримерок», - подписала снимок звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Прекрасная!», «Люблю вас», «Красавица наша прям принцесса», «…и красивых фото», «Файна!», - пишут люди в комментариях к фото.

Ранее мы писали, что Марта поделилась с поклонниками ярким фото.

В кадре девушка в черной футболке под шею и ненавязчивым мейкапом с взъерошенной прической наклонилась, добавляя кадру динамичности. Знаменитость находится на кухне, на фоне видны шкафчики светлых тонов.

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