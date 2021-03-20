Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук покорила глубоким черно-белым снимком

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Марта Адамчук, одна из юмористок "Женского квартала" показала свое портретное фото исполненное в черно-белом цвете.

Красотка покорила глубиной своего взгляда, который направлен вверх, а также утонченными изгибами фигуры. Марта оперлась левым плечом о дверной проем и задумчиво смотрит вдаль.

Поклонники не смогли не отметить вниманием прекрасный кадр, друзья и фолловеры оставили для Марты много прекрасных слов в колонке комментариев:

"Аах, глаза, глаза девичьи ... 🔥Тепер я знаю, откуда берет начало ночное небо❤️", "Ой глаза глаза, глаза девичьи кто в них засмотрится и солнце не хоче.😍😍😍", "Ого, такая красивая тут, прям как в живую вас увидеть))", "ЛЯЛЕЧКА 👍👏❤️💖💗", "Очень красивая ❤️🙌🔥", - прокомментировали фанаты.

Артистка часто публикует свои фото в Инстаграм. Марта показывает творческий процесс съемок передач, неоднократно девушка писала, насколько ей нравится ее работа, которой она отдает всю себя.

Известно, что Марта Адамчук, которая помимо своих юмористических выступлений активно развивается как певица, выступила на церемонии награждения успешных бизнес-вумен Украины. По словам артистки, для нее этот опыт стал очень вдохновляющим, ведь она сама смогла почувствовать себя королевой.

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