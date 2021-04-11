Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала утреннюю гимнастику

Как пишет Politeka.net, задорная блондинка уже давно покорила сердца украинцев. Девушка не только блистает на экранах, но и веселит публику в социальных сетях, где за звездой следят миллионы пользователей.

В этот раз Леся опубликовала видео в ТикТок. Никитюк была в пиджаке и без штанов, а рядом позировал юморист Сергей Утянский в костюме. Леся танцевала зажигательный танец, пока красавчик показывал довольно неприличные движения.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Леся, не позорь нашу Хмельницкую область", "Леся, лучшая, топчик", "Леся, ответишь", "Леся, обожаю за это настроение на весь день", "Нервы ни к черту", "Даже когда очень грустно, может поднять настроение", "Леся, ты самая красивая".

Мы писали, что телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников соблазнительным фото в соцсети.

На новом фото Леся запечатлена в тусклой комнате, она устроилась на кровати и кокетничает с фотографом. Перед камерой красотка появилась в обольстительном образе – на ней стильные серые джинсы, которые она как будто подтягивает, и короткий атласный топ.

Напомним, Леся Никитюк удивила, какой была до популярности и переезда в Киев

А еще Politeka сообщали, что Никитюк похвасталась интерьером стильного жилища, засветив детскую

Также Politeka писала, что Никитюк показала, какой была почти 20 лет назад, поразив внешностью



