Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядела до того, как над ней поработали стилисты

Телеведущая начала набирать популярность после того, как с подругой выиграла на шоу "Рассмеши комика", пишет Politeka.net. С тех пор звезда была ведущей нескольких популярных проектов и сейчас ее рейтинги не падают.

Телеведущая активно ведет страницу в Инстаграм, где на нее подписаны 3,6 миллиона человек. Страница блондинки пестрит горячими снимками в купальниках и вечерних нарядах. В этот раз красотка решила удивить поклонников.

Так, Леся опубликовала снимок, сделанный до ее популярности. Блондинка позировала в джинсовой куртке. Волосы телеведущей были распущены, а лоб прикрыла челка.

"9-тиклассница Лесюшка говорит всем привет 😁

Милая, скромная, наивная девочка, не то что сейчас 😂", - написала звезда ТВ.

Всего за 10 минут публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Вы видели это амбре? 😍", "Симпатюля", "Светка Соколова , о о о", "Лесь, из всего этого остался только стиль", "Ну вы шикарная, Леся", "Булочка такая", "Но люкс", "Ну, ничего себе! Хорошая такая девочка", "Класнючая 😌 ... наша хмельничаночка", "У всех есть такие смешные фотки 👏😂😂😂", "Челка🔥в то время наверное - так красиво считалось 😂 у меня такая же была.....🤨", "Огонь 🔥🔥🔥", "Вот почему сейчас моложе? 😅", "Я ору😂😂", "Уже тогда очень уверена знала чего хочет 😍🔥", "Файная девушка 😍".

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

Также Politeka писала, что беда случилась с Никитюк прямо во время шоу, Потап не смолчал

А еще Politeka сообщала, что игривая Никитюк спустила платье перед раздетой Астафьевой