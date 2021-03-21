Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала об участии в шоу "Липсинк батл"

Звезда сейчас находится на отдыхе, однако и оттуда не забывает о работе, передает Politeka.net.

Известно, что телеведущая стала участницей шоу "Липсинк батл", в котором спародировала популярную певицу Адель.

В кадре звезда предстала в длинном вечернем платье, сияющем от света софитов.

В своих сторис артистка рассказала, что теперь ее можно называть Лесей Ивановной Монатюк.

"За серебряную призершу "Липсинк батла", - произнесла Никитюк, поднимая бокал шампанского с друзьями на отдыхе.

В другом посте телеведущая позировала вместе с певицей Дашей Астафьевой. Обе держали на себе накладные груди. Леся закрасила самые неприличные места.

"Сорри... только так)) или банят", - подписала кадры украинская знаменитость.

Леся рассказала, что подробности об ее участии в шоу стоит ждать позже.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк родилась

19 октября 1987 года в Хмельницком. Будущая звезда появилась на телеэкранах в 2009 году, появившись вместе с подругой на шоу "Рассмеши комика".

Позднее Леся прошла кастинг на передачу "Орел и решка".

Несколько сезонов она путешествовала с творческим коллективом команды и вела увлекательные сюжеты. А позже покинула проект и стала вести другие программы на украинских телеканалах.

Сейчас Леся принимает участие в разных шоу, а ее популярность только растет.

Напомним, что Решетник не сдержался и выдал все, что думает о "холостячке" Никитюк: "Зная Лесин характер...".

Как сообщала Politeka, счастливая Никитюк вернулась из Турции с "засосами" на ногах: "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи".

Также Politeka писала, что Никитюк хвастнула ягодицами в джинсах с дыркой на пикантном месте: "Шикарнючие ноги".