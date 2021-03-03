Ведущий шоу «Холостячка» Григорий Решетник высказался о возможности участия Леси Никитюк в новом сезоне шоу

Сейчас продюсеры популярного проекта после успеха прошлого сезоне с Ксенией Мишиной занимаются поисками героини для новых эпизодов. Об этом в интервью «Фактам» рассказал ведущий шоу Григорий Решетник.

По его словам, создатели шоу хотят, чтобы она была такой же яркой, как Мишина.

Среди поклонников проекта давно ходят слухи о том, что новой «холостячкой» может стать известная ведущая Леся Никитюк, у которой в данный момент нет избранника. Впрочем, Решетник отметил, что Леся якобы слишком скромна для того, чтобы самостоятельно предлагать свою кандидатуру.

Ведущий также добавил, что ради Никитюк продюсерам пришлось бы подбирать для шоу слишком высоких мужчин.

«Для Леси пришлось бы подыскивать кандидатов ростом не ниже 190 см. Зная Лесин характер, можно сказать, что она была бы очень экспрессивной "холостячкой"», - добавил Решетник.

Ранее в Сети Лесю Никитюк массово просили стать новой героиней шоу "Холостячка". Она даже уже комментировала эту тему. Однако тогда сказала, что пока не знает, будет ли участвовать. Недавно Леся решила расставить все точки.

Она заявила, что не будет участвовать в шоу, пошутив, что это будет выглядеть как «Белоснежка и семь гномов».

Напомним, "холостячка" Никитюк в соблазнительном "леопарде" сделала предложение незнакомцу: "Я твой последний шанс".

Как сообщала Politeka, Никитюк в корсете блеснула главными достоинствами.

Также Politeka писала, что Никитюк вывели из себя вопросами о "Холостячке", телеведущая раскрыла карты: «Ребятки, я…».