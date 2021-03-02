Телеведущая Леся Никитюк эффектно подняла градус и не только

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в броском наряде.

Леся томно выгнула спинку, игриво посмотрев в камеру. На ней была блуза леопардовой расцветки, а "пятую точку" идеально обтянули кожаные штаны.

Звезда сделала высокий хвостик, уложив локоны на плечи, и нанесля яркий макияж в розовых тонах.

Девушка подписала сочный кадр одним словом, но зато каким красноречивым: "Мяу".

Пользователи расценили это так, будто Никитюк вышла на "мартовскую охоту" - дерзкий образ тому только подтверждение.

Один из фанатов девушки отметил, что телеведущей, мол, рано еще прибегать к таким крайностям.

"Леся, тебе рано ещё носить леопардов. Эту расцветку называют последний шанс", - прокомментировал пользователь. На что Никитюк сделала неожиданное предложение: "Так, я твой последний шанс😍😂".

После этого собеседник ведущей пожелал ей удачи в поисках хорошего мужа: "Леся, я ваш давнишний поклонник в орле и решке. И мне очень жаль, что вы там не присутствуете сейчас. Наверное, это обратная сторона профессии. Желаю вам удачно выйти замуж за любящего вас человека, не обязательно дюже богатого".

Ранее мы рассказывали, что поклонники уговаривают незамужнюю Никитюк принять участие во втором сезоне проекта "Холостячка". Пользователям неймется найти красотке достойную пару.

"А чего, в шоу Холостячка поржали бы от души с Лесиного юмора. А то это шоу какое-то тупое и сухое", - комментируют ситуацию в Сети.

Напомним, что подвыпившая Леся Никитюк наговорила лишнего матери будущего мужа: "Не надо смотреть эти…".

Как сообщала Politeka эпатажная Никитюк после тяжелого утра поразила соблазнительным домашним нарядом: "Все, как новая копеечка".

Также Politeka писала, что Никитюк кардинально сменила имидж, впечатлив пышной шевелюрой: «Подумал, Полякова…».