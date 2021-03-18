Телеведущая Леся Никитюк показала жаркий образ в джинсах с вырезом на пикантном месте

Леся Никитюк привыкла публиковать на своей странице в Инстаграм самые яркие и смелые кадры. В особенности, телеведущая любит баловать фанатов снимками из отдыха, когда куда-то ездит. На днях телеведущая отправилась в Турцию, где решила пройти специальное обследование в клинике, а также провести время со своей мамой.

Во время одной из прогулок Никитюк засветилась в стильном гольфе с оригинальным принтом с изображением рук на ее груди, а также джинсах, которые ранее уже вызывали в сети переполох.

Дело в том, что на фото Никитюк позировала в тех самых «дырявых» джинсах. Весьма заурядный на первый взгляд образ дополнила одна пикантная деталь: как видно на последнем снимке, на джинсах прямо под пятой точкой ведущей заметна большая дырка. Причем сделана она специально под ягодицами, для привлечения внимания.

Также на новых снимках Леся показала, как позирует в интересной локации, которая напоминается ночной клуб. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней длинная белоснежная блузка интересного фасона, поверх которой она накинула модный удлиненный пиджак красивого бежевого оттенка.

"Красивая женщина", "Прекрасна, как всегда", "Тебе очень идут пиджаки", "Не могу насмотреться, ну сильно красивая", "Шикарючие ноги", "Колготки с метками, куда надо целовать", "Красиво выглядите". А колготки подтягиваются? Чтобы как в песне "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи", - пишут в комментариях к фото Леси.

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