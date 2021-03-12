Популярная украинская телеведущей Лесе Никитюк призналась, как ее расстроили результаты медицинского обследования

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда сейчас на плановой проверке состояния организма в Турции, и поделилась некоторыми результатами, которые ее огорчили.

Никитюк уже прошла ряд врачей, сделала кардиограмму и УЗИ молочных желез. Однако самым непростым оказался визит к диетологу. Похоже впереди телеведущую ждет диета.

«Мой последний десерт. Сегодня была у диетолога, у меня 28% жира, 10,5% на животе. Так шо, будьмо! Гей!», - сказала Леся, разламывая ложкой хрустящую карамельную корочку крем-брюле.

Отметим, медицинское обследование Леся Никитюк проходит в клинике в Стамбуле. Телеведущая отправилась на ежегодную проверку вместе со своей мамой.

«Больше всего я переживаю за родителей, потому что они в таком возрасте, что постоянно болеют», - отметила Леся.

Не упускает Никитюк и похвастаться своей фигурой. Так, Леся дала жару, позируя в одном нижнем белье в ванной в своем гостиничном номере. Блондинка продемонстрировала перед зеркалом аппетитную фигурку в бюстгальтере с черным бантом и стрингах, соблазнительно сидевших на ее бедрах.

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