После начала весны популярные артистки стали делиться нежными весенними образами с цветами

Популярные исполнительницы каждый день пополняют свои профили в Инстаграм, чтобы привлекать внимание к себе и показывать самые интересные и яркие фото. В новых образах звезды чаще всего предстают, когда готовятся к выступлениям или праздникам.

Не так давно известные исполнительницы и телеведущие поделились серией кадров в весеннем и нежном стиле после 8-го марта. Леся Никитюк, Тина Кароль, Катя Осадчая и многие другие исполнительницы преобразились, покоряя нежностью с цветами в руках.

«Весны вам в😍 Посмотрите, какие девушки красавицы с цветами. Какие цветы любите вы?», - сказано на странице «Життя відомих людей».

«lesia_nikituk лучшая! Зачем дарят маленькие букеты? У меня тут прям гаваи💐; Ооочень люблю подснежники, но только в полисадник. И ромашки❤; Самые красивые очаровашки❤; А Леся сходила на рынок?; Сначала подумала, что Арзамасова, а оказывается Осадчая. Вид чешуекрылые. Стилистам и визажистам большой respect!; Тина самая красивая и настоящая🔥❤️», - пишут фанаты.

Немногим ранее Тина Кароль также показала свою чувственную сторону и в очередной раз напомнила, что может быть очень страстной. Певица замерла перед камерой в белом лифчике в виде топа на тонких лямках и с глубоким декольте, которое так и приковывает к себе внимание.

Кароль наклонилась вперед, слегка откинув голову и приоткрыв рот, что придало ее образу нотку томности.