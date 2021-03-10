Публика бурно обсуждает инцидент, произошедший на концерте Тины Кароль в Херсоне
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 36-летней звезды в Инстаграм, опубликовали несколько роликов, снятых во время ее выступления (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Так, когда Тина пела на сцене, внезапно пропал звук. Заминка вышла из-за технических неполадок. Артистка не растерялась и начала общаться с залом в ожидании, пока специалисты все не починят. Кароль, в нежном образе - белом платье-рубашке и темных гольфах - обсудила с поклонниками произошедшее.
"Я сама хочу сидеть!", - шутила певица, которой пришлось неловко стоять перед толпой и при этом не петь.
"Чем, вы думаете, я буду заниматься после концерта?", - спросила у зрителей Тина.
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"Скандалить!", - выкрикнул кто-то из зала.
"Вы думаете, им сойдет это с рук?", - Кароль немного разозлилась, а затем, уже мягче, добавила, - Но точно хвалить не буду".
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Милая Тинка, а команде пи*ец, беги форест 😂"
"Спасайся, кто может"
"Интересно свет падает как-будто крылья🕊😍"
"Это о каком зале? В каком городе?" - "это Херсон".
До этого с той же программой Кароль выступала в Одессе. Во время концерта певица поделилась забавным моментом - сразу после выхода все ее песни тут же брали на радио и при этом просили написать что-то более легкомысленное. Говоря это, звезда начала постепенно расстегивать на себе рубашку, интригуя публику еще больше.
"Ну вы знаете, меня долго просить не стоит, вот взяла и написала. Костюм оригинальный", - засмеялась Тина, окончательно стянув рубашку.
Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».
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