Публика бурно обсуждает инцидент, произошедший на концерте Тины Кароль в Херсоне

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 36-летней звезды в Инстаграм, опубликовали несколько роликов, снятых во время ее выступления (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, когда Тина пела на сцене, внезапно пропал звук. Заминка вышла из-за технических неполадок. Артистка не растерялась и начала общаться с залом в ожидании, пока специалисты все не починят. Кароль, в нежном образе - белом платье-рубашке и темных гольфах - обсудила с поклонниками произошедшее.

"Я сама хочу сидеть!", - шутила певица, которой пришлось неловко стоять перед толпой и при этом не петь.

"Чем, вы думаете, я буду заниматься после концерта?", - спросила у зрителей Тина.

"Скандалить!", - выкрикнул кто-то из зала.

"Вы думаете, им сойдет это с рук?", - Кароль немного разозлилась, а затем, уже мягче, добавила, - Но точно хвалить не буду".

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Милая Тинка, а команде пи*ец, беги форест 😂"

"Спасайся, кто может"

"Интересно свет падает как-будто крылья🕊😍"

"Это о каком зале? В каком городе?" - "это Херсон".

До этого с той же программой Кароль выступала в Одессе. Во время концерта певица поделилась забавным моментом - сразу после выхода все ее песни тут же брали на радио и при этом просили написать что-то более легкомысленное. Говоря это, звезда начала постепенно расстегивать на себе рубашку, интригуя публику еще больше.

"Ну вы знаете, меня долго просить не стоит, вот взяла и написала. Костюм оригинальный", - засмеялась Тина, окончательно стянув рубашку.

Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».

Как сообщала Politeka, обворожительная Кароль затмила девиц из "Женского квартала" в платье с декольте до пупка: "Королева"

Также Politeka писала, что Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру.