Перед долгожданным концертом Тина Кароль решила показать, как распевается и готовится к выступлению

Несколько часов назад состоялся концерт Тины Кароль в Херсоне, который прошел не так гладко, как хотелось бы фанатам и самой артистке. Дело в том, когда Тина пела на сцене, внезапно пропал звук. Заминка вышла из-за технических неполадок.

Артистка не растерялась и начала общаться с залом в ожидании починки.

На фан-аккаунте также решили показать, как сама звезда, в свою очередь, ответственно готовилась к выступлению. Уже с нанесенным макияжем, Тина разглядывала себя в зеркале, подправляла детали и не забывала при этом распеваться, записывая видео.

В синей кофте и с нежным образом, которым покоряет поклонников на выступлении, звезда не оставила никого равнодушным:

«Какая же Тина невероятная!; Если пела для кого то...То тот для кого пела должен быть счастлив...; Наша самая лучшая, невероятная❤️; Кто-нибудь распознал песню?; Как же это божественно😍; Как Витни Хьюстон🥰; какая вау😍; Обворожительная; Как шикарно😊🥰».

В фан-паблике в Инстаграм телеведущей Тины Кароль также показали провокационное видео, на котором ведущие "Липсинк батла" слились в страстном поцелуе прямо на сцене перед зрителями.

В ролике показывают Потапа и Тину, которые прикасаются друг к другу к лицу, а потом сливаются в поцелуе, фанаты были удивлены:

Напомним, что Кароль вскружила голову Потапу, дав Каменских и Дану Балану повод для ревности: "Настя, я не дома…"

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