Популярная украинская телеведущей Лесе Никитюк показала кадры из клиники

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда сейчас проходит обследование в Турции, и поделилась со своими поклонниками в Инстаграм подробностями.

Никитюк, уточнила, что она просто планово проверяет организм, поскольку кто-то уже начал беспокоиться, что с ней что-то случилось, увидев кадры, где к Лесе подключены провода.

«Я не на лечении. Я делаю полное обследование организма, которое нужно делать раз в год обязательно. Больше всего я переживаю за родителей, потому что они в таком возрасте, что постоянно болеют», - отметила Леся.

Среди прочего, в рамках медицинского чекапа телеведущая сделала кардиограмму, а также УЗИ молочных желез. При этом Никитюк отметила, что последнюю процедуру делает каждые шесть месяцев.

Ранее мы рассказывали, Никитюк насмешила кадрами, на которых она в халате и тапках выбежала на мороз, не выпуская из рук бокал с вином.

"Женщина. 9 марта 😁", - так подписала эту "зарисовку" звезда.

"Алкоголь с утра - шаг в неизвестность 😄", "Хорошо погуляла. Теперь afterparty", "Правильно,за День Рождения Тараса Шевченко надо бахнуть стаканчик красненького😂", "Выжила 😂", - посмеялись вместе с ней пользователи.

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