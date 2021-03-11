Популярная украинская телеведущей Лесе Никитюк показала кадры из клиники
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда сейчас проходит обследование в Турции, и поделилась со своими поклонниками в Инстаграм подробностями.
Никитюк, уточнила, что она просто планово проверяет организм, поскольку кто-то уже начал беспокоиться, что с ней что-то случилось, увидев кадры, где к Лесе подключены провода.
«Я не на лечении. Я делаю полное обследование организма, которое нужно делать раз в год обязательно. Больше всего я переживаю за родителей, потому что они в таком возрасте, что постоянно болеют», - отметила Леся.
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Среди прочего, в рамках медицинского чекапа телеведущая сделала кардиограмму, а также УЗИ молочных желез. При этом Никитюк отметила, что последнюю процедуру делает каждые шесть месяцев.
Ранее мы рассказывали, Никитюк насмешила кадрами, на которых она в халате и тапках выбежала на мороз, не выпуская из рук бокал с вином.
"Женщина. 9 марта 😁", - так подписала эту "зарисовку" звезда.
"Алкоголь с утра - шаг в неизвестность 😄", "Хорошо погуляла. Теперь afterparty", "Правильно,за День Рождения Тараса Шевченко надо бахнуть стаканчик красненького😂", "Выжила 😂", - посмеялись вместе с ней пользователи.
Напомним, что подвыпившая Леся Никитюк наговорила лишнего матери будущего мужа: "не надо смотреть эти…".
Как сообщала Politeka эпатажная Никитюк после тяжелого утра поразила соблазнительным домашним нарядом: "Все, как новая копеечка".
Также Politeka писала, что Никитюк кардинально сменила имидж, поразив пышной шевелюрой: «подумал, Полякова…».