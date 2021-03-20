Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как преобразилась перед съемками

Звезда активно ведет страницы в соцсетях, радуя своих поклонников, в основном, позитивными видео передает Politeka.net. В этот раз телеведущая опубликовала интересное видео в TiK ToK. В кадрах Леся показала, как преобразилась перед съемками. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Начинается видео с того, как знаменитость позирует без косметики, будто только проснувшись. Артистка улыбалась, прикрывая ладонью камеру под музыку.

Позже Леся предстала уже с макияжем, она надела боди с глубоким декольте. Красотка подпевала песне на фоне, покоряя своей эффектностью.

За три часа публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Ляяя какая", "Супер", "Богическая Леся Ивановна", "Мама! Меня ослепило от такой красоты", "Красотка", "Какая красивая", "Лучшая", "Очень файная", "Отлично?", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк приняла участие в записи нового клипа певицы Насти Каменских "Девочки рулят". Именно в вышеописанном наряде телеведущая снялась.

Красотка сверкнула стройными ножками на шпильках. Однако Леся Никитюк рассказала о казусе, произошедшем за кадром - ей тяжело было танцевать на каблуках, но она старалась ради певицы.

Известно, что автором клипа стал украинский клипмейкер Леонид Колосовский.

Напомним, что Решетник не сдержался и выдал все, что думает о "холостячке" Никитюк: "Зная Лесин характер...".

Как сообщала Politeka, счастливая Никитюк вернулась из Турции с "засосами" на ногах: "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи".

Также Politeka писала, что Никитюк хвастнула ягодицами в джинсах с дыркой на пикантном месте: "Шикарнючие ноги".