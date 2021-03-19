Известной телеведущей, знаменитой Лесе Никитюк, на сцене шоу "Липсинк батл" сделали предложение руки и сердца
Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм "1+1" показали кадры следующего выпуска "Липсинк батла", на котором Лесе Никитюк предложат руку и сердце прямо на сцене. Имя счастливчика не рассекречено.
В паблике пишут: "Лесе Никитюк признались прямо на сцене проекта "Липсинк батл". Зрители увидят ожесточенный батл телеведущей Леси Никитюк в образе Адель и певца Павла Зиброва в роли Фредди Меркьюри. Леся воплотит на сцене один из выступлений легендарной Адель, "залипсив" ее хит Hello. А после выступления певицу ожидал огромный сюрприз - признание на сцене, кольцо и предложение руки и сердца", - заинтриговали авторі паблика.
На фото, иллюстрированных пост, - "располневшая" телеведущая с букетом цветов, перед ней на колене мужчина с кольцом в руке, и "ошарашенный" Потап, который демонстрирует "удивление". На одной из фото Леся смахивает слезу, от неожиданности.
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Поклонники неоднозначно прореагировали на фото, написав множество комментариев. Одних повеселил номер с кольцом, другие восприняли "предложение руки и сердца" всерьез, а внимательные телезрители подметили, что мужчина с кольцом появляется на всех проектах и предлагает руку и сердце незамужним девушкам. Недавно он просил руки и сердца на "Лиге смеха", написали поклонники. Сама же Леся Никитюк оставила под постом веселіе смайлики: "😂😂😂".
"Ну наконец-то уже выйдет замуж!", "А мужик похож в профиль с лиги смеха", "Минус холостячка😂😍😍❤️❤️", " Це якийсь жарт, чи реальна правда?", " Кто-кто ей сделал предложение? Зибров или я чтото напутала?😅", "Круто ! Я рада за Лесю !! Уррааа", "Хто ,хто,хто зробив пропозицію?! Може це просто піар як із Тіною Кароль", - высказали предположения фанаты.
Напомним, Лесю Никитюк многие зрители видели в роли новой главной "Холостячки" страны, однако, пока неизвестно, согласится ли телеведущая стать участницей проекта.
Напомним, что Решетник не сдержался и выдал все, что думает о "холостячке" Никитюк: "Зная Лесин характер...".
Как сообщала Politeka, счастливая Никитюк вернулась из Турции с "засосами" на ногах: "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи".
Также Politeka писала, что Никитюк хвастнула ягодицами в джинсах с дыркой на пикантном месте: "Шикарнючие ноги".