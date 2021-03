Телеведущая Леся Никитюк показала очаровательные фото со своей прогулки в турецком Стамбуле

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Недавно звездная красотка посетила Турцию, где побывала в клинике и проверила здоровье, а также посетила несколько стамбульских ресторанов и отведала местных угощений. Теперь же она вернулась домой, и уже показала фото из Киева.

На новых снимках Леся позирует в интересной локации, которая напоминается ночной клуб. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней длинная белоснежная блузка интересного фасона, поверх которой она накинула модный удлиненный пиджак красивого бежевого оттенка. Свой образ телеведущая дополнила темными сапогами и удивительными прозрачными колготками с рисунком поцелуев на коленках. Волосы Никитюк распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подпсии к фотографиям Леся написала: "My look of the day 💋💋". Поклонники тут же принялись обсуждать новый образ звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Красотка", "Как всегда, нереальная", "Красивая женщина", "Прекрасна, как всегда", "Тебе очень идут пиджаки", "Не могу насмотреться, ну сильно красивая", "Какие классные колготки? Где такие можно купить?", "Шикарные ноги", "Колготки с метками, куда надо целовать", "Красиво выглядите". А колготки подтягиваются? Чтобы как в песне "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи", - пишут в комментариях к фото Леси.

