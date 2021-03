Телеведуча Леся Нікітюк показала чарівні фото зі своєї прогулянки в турецькому Стамбулі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно зіркова красуня відвідала Туреччину, де побувала в клініці і перевірила здоров'я, а також відвідала кілька стамбульських ресторанів і скуштувала місцевих частувань. Тепер же вона повернулася додому, і вже показала фото з Києва.

На нових знімках Леся позує в цікавій локації, яка нагадується Нічний клуб. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі - на ній Довга білосніжна блузка цікавого фасону, поверх якої вона накинула модний подовжений піджак красивого бежевого відтінку. Свій образ телеведуча доповнила темними чобітьми і дивовижними прозорими колготками з малюнком поцілунків на колінах. Волосся Нікітюк розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Леся написала: "My look of the day". Шанувальники тут же почали обговорювати новий образ зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Красуня", "Як завжди, нереальна", "Красива жінка", "Прекрасна, як завжди", "Тобі дуже йдуть піджаки", "Не можу надивитися, ну сильно красива", "Які Класні колготки? Де такі можна купити?", "Шикарні ноги", "Колготки з мітками, куди треба цілувати", "Красиво виглядаєте". А колготки підтягуються? Щоб як у пісні "Чим вище любов, тим нижче поцілунки", - пишуть в коментарях до фото Лесі.

