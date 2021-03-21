Знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк упала во время съемок шоу "Липсинк батл", однако не растерялась

Несколько дней назад прошли съемки очередного эфира нового проекта "Липсинк батл". Зрители увидяли ожесточенный батл телеведущей Леси Никитюк в образе Адель и певца Павла Зиброва в роли Фредди Меркьюри (чтобы посмотреть видео выступления Никитюк, доскролльте страницу до конца). Лесе пришлось воплотить на сцене одно из выступлений легендарной Адель - ее хит Hello.

Когда Павел Зибров также выступил, как Леся, он решил пообщаться с телеведущим Потапом, а заодно и поговорить с супругой, которая пришла его поддержать. А далее случилась неловкая ситуация. Телеведущая Леся Никитюк упала при попытке присесть на стул.

Это произошло как раз тогда, когда Лесю отвлекли разговором другие участники шоу. Пострадавшей звезде помогли подняться. Никитюк посмеялась над своей «везучестью», а Потап пошутил, что, наверное, это Марина Зиброва сглазила Лесю.

"Сглазили!" - засмеялся артист, помогая встать удивленной Никитюк.

Все отреагировали достаточно позитивно. К счастью, ведущая не ушиблась и даже после того, как встала, успела пошутить и сама показала кадры неловкости в сети.

Также паблике Инстаграм "1+1" показали кадры следующего выпуска "Липсинк батла", на котором Лесе Никитюк предложат руку и сердце прямо на сцене. Имя счастливчика не рассекречено.

"Ну наконец-то уже выйдет замуж!", "А мужик похож в профиль с лиги смеха", "Минус холостячка😂😍😍❤️❤️", " Це якийсь жарт, чи реальна правда?", " Кто-кто ей сделал предложение? Зибров или я чтото напутала?😅", "Круто ! Я рада за Лесю !! Уррааа", "Хто ,хто,хто зробив пропозицію?! Може це просто піар як із Тіною Кароль", - высказали предположения фанаты.