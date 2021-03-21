Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя в новом образе и с новім размером

На фото Леся показала себя в платье, которое идеально подчеркнуло талию. Никитюк оставила волосы распущенными, но взгляды сразу приковал бюст девушки. Как можно заметить, он значительно увеличился. Красотка сама показала, что надела на себя искусственный бюст. Ролик и фото получились довольно забавными и интересными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как вам Леся Аделивна и ее новые формы?

Видео «Как это было» в карусель) чекан комментов", - написала под фото девушка.

"Как вам Леся Аделивна и ее новые формы?

Видео «Как это было» в карусель) чекан комментов", - написала звезда под фото.

"Круть-грудь", - написала украинка с 15-м размером бюста Мила кузнецова.

Фанаты поставили почти 40 тыся лайков и написали комментарии:

"Тамара Гвердцители в молодости", "Огонь", "Памела Никитюк", "Вау, бомба", "Это было великолепно, жду финала и надеюсь на твою победу", "Это перебор", "Новая Сердючка!))".

Мы писали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала об участии в шоу "Липсинк батл".

Известно, что телеведущая стала участницей шоу "Липсинк батл", в котором спародировала популярную певицу Адель.

В кадре звезда предстала в длинном вечернем платье, сияющем от света софитов.

В своих сторис артистка рассказала, что теперь ее можно называть Лесей Ивановной Монатюк.

Напомним, беда случилась с Никитюк прямо во время шоу, Потап не смолчал

А еще Politeka писала, что дождавшаяся предложения выйти замуж Леся Никитюк в розовом бикини заговорила о медовом месяце

Также Politeka сообщала, что тощая Никитюк обескуражила видом в ночнушке и без макияжа, такой Лесю мало кто видел



