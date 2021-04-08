Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников, показывая свою жизнь вне разнообразными шоу
Известная телеведущая, которая прославилась благодаря участию в проекте "Орел и Решка", на этот раз поделилась кадрами своего дома и показала. Кто мешает ей работать дома. Свежие кадры появились на странице телезвезды в Instagram, сообщает Politeka.net.
"Покажу вам рабочее место Леди Ле. Кто там заглядывает? Кто там спрятался? Рафчик", - говорит Леся показывая комнату с два креслами, климом и столиком, из-за которого выглядывает ее песик.
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Также Никитюк показала отдельную комнату Рафика, которую называет детской. Там у песика игрушки, коврик и много всяких интересностей.
Однако несмотря на это все Рафик упрямо отказывался остаться там и требовал внимания от Леси, мешая ей работать.
"Нет, мне надо работать. Нет. Я не могу играть. Я буду работать», - ответила звезда своему любимцу.
Известно, что Леся называет своего четвероногого друга меценатом, потому что он зарабатывает ей деньги на рекламе и съемках. Известно, что Леся устроила для Рафика даже настоящую комнату в своей квартире, а также у песика есть свой собственный Instagram-канал, в котором благодарная хозяйка публикует фото своего "мецената".
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