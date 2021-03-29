Телеведущая Леся Никитюк растрогала поклонников воспоминаниями о своем любимом меценате

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда решила поделится с поклонниками своей грустью – она скучает по своему меценату песику Рафику.

После женского праздника 8 марта Леся выложила в сеть печальное видео, на котором прощается со своим любимцем, так как вынуждена уезжать. Похоже, телеведущая уже давно не видела любимую собаку, и в своих сторис вспомнила о нем, опубликовав трогательные кадры. Так, на фото модно увидеть Лесю, которая держит в руках большую оригинальную подушку с изображением Рафика. "Так скучаю по этому малому Хрю", - подписала кадр Никитюк.

Также она показала кадр, на котором ее белый любимец притаился и зарылся носиком в одеяло, здесь он выглядит очень милым. На еще одном кадре Рафик как будто кокетливо улыбается своей хозяйке, положив лапки на ее ноги. Отметим, что Леся как-то назвала своего пса меценатом, так как он зарабатывает ей деньги на рекламе и съемках. Однако из-за разъездов и путешествий Никитюк пришлось на время оставить любимца.

Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".

Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".

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