Украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, красотка только недавно вернулась в Украину, ведь отдыхала в загадочном Египте. Звезда не только купалась в море, но и ходила по интересным храмам, делясь своими впечатлениями. Никитюк оставила некоторые фото в резерве, чтобы еще некоторое время радовать украинцев образами.
В этот раз красотка показала, как гуляла в рубашке, которую распахнула, и купальнике. Девушка прикрыла глаза очками, позируя перед фотографом в профиль. Можно заметить, что купальник оказался слишком узким, ведь из него выпирало кое что.
"День добрый", - написала звезда под фото.
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"Фанаті поставили более 31 тысячи лайков и написали комментарии:
"Ух ты, какая красота", "Очень красивая", "Леся, что-то торчит".
Мы писали, что телеведущая Леся Никитюк растрогала поклонников яркими кадрами воссоединения со своим любимым меценатом.
Так, в этот раз звезда решила поделится с поклонниками своей радостью – она вернулась к своему меценату – песику Рафику.
Из-за командировок и длительных отъездов Лесе пришлось оставить домашнего любимца дома у родителей, так как в Киеве за ним не кому было следить.
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