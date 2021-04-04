Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как релаксирует в бассейне

Как пишет Politeka.net, Леся недавно вернулась с головокружительного отпуска в Египте, где увидела много интересных храмов и гробниц. И хотя девушка уже вернулась обратно в Украину, у телеведущей остался в резерве контент, который она создала во время отпуска.

Леся решила опубликовать видео, где плавает в розовом купальнике в огромном бассейне. Девушка проплыла перед камерой, а после этого легла на спину в воде, восхищая идеальной фигурой.

"Вы же знаете, что я не жадная", - написала Леся под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и не оставили комплиментов, но так обычно звезду засыпают лестными словами: "Вы прекрасно выглядите! Умничка! Это труд, ежедневный и тяжелый. Приятно смотреть".

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