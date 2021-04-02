Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк давно завоевала сердца украинцев своей простотой и легкостью. Красотка обожает внимание и активно привлекает его к своей персоне. Поэтому звезда развивает социальные сети, где радует украинцев интересными фото.

Леся в этот раз показала фото, где в черном мини и кофте залезла на дерево, хвастаясь ножками в босоножках. Красотка поджала ноги, поэтому можно увидеть ягодицы Никитюк, которые оказались неприкрытыми.

"Наконец конец недели .. теперь можно и зависнуть", - написала Леся.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Даа, наконец-то", "Мне одной показалось сначала что это Леся на метле", "Это идеал", "Просто бомба", "Надолго не висни", "Режим коала", "Ооо, это моя фотка с детства в селе, где вы её нашли? Огонь, Леся", "Так, слазь давай, там высоко очень".

Мы писали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новой внешностью.

"Леся Никитюк изменила прическу", - говорится в посте на странице ЖВЛ, где показали, как Никитюк выглядела с длинными волосами, и сейчас, с новой прической.

"А утром еще была с длинным. Заодно и похудела", - так прокомментировала изменения внешности сама телеведущая.

Напомним, Никитюк, внезапно потерявшая близкого человека, поделилась своей болью

А еще Politeka писала, что нарядная Никитюк полезла в жаркие объятия Монатика, не устояв перед красной шапочкой

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