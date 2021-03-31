Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новой внешностью

Красотка похвасталась обновленным образом и попросила оценить себя, пишет Politeka.net. Прямо сказать, телеведущая выглядит просто потрясающе.

Соответствующие снимки Леся разместила в своем Инстаграм. Известно, что красотка побывала в салоне красоты у любимого стилиста. Тогда в своем сторис блондинка рассказала, что пришла ради модного окрашивания.

А в одном из последних постов красотка похвасталась результатами работы стилиста. Леся кокетливо смотрела в камеру, позируя в белой кофте. Видно, что локоны красотки стали темнее и короче.

"А еще утром была с длинными) заодно и похудела 😂

Как ты так можешь...???

Оцените по шкале от 1-10👇🏻👇🏻👇🏻", - написала звезда ТВ.

За час публикация собрала боле 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Шикарно!!! Давно надо было так !!!!🔥", "Красота! Модно-молодежно! 😍😍❤️🔥", "Цвет волос просто супер 🔥 Красотка", "Красотка 😍😍", "Очень хорошо 😍", "Красотка🔥🔥🔥", "Леся, чего Вы такая клевая !!?!?! 😍😍😍😍🔥🔥", "Очень красивый цвет 😍", "непредсказуемое изменение", "🔥цвет шикарный", "Красотка 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "Так лучше", "В десятку 🎯🔥Обалденно, даже взгляд поменялся 😉❤❤❤😘", "Очень красиво ❤️сама подумываю о смене цвета и стрижки", "Так на много лучше 🔥😍", "Прическа не идёт , раньше было лучше", - написали пользователи сети.

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

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